Kroz arhivske snimke, zabeležene setove i izjave izvođača, film otkriva priču iza magije Dance Arene. O svojim iskustvima govore Carl Cox, Nina Kraviz, Maceo Plex, Reiner Zonneveld, Denis Sulta, Blond:ish, Hot Since 82, Maria May, Stephan Bodzin, Tijana T i drugi, dok kadrovi beleže nastupe velikana, kao što su Paul Kalkbrenner, Boris Brejcha, Solomun, Keinemusik i drugi.

Carl Cox opisuje magiju svitanja u Hramu elektronske muzike kao događaj koji donosi neponovljivo iskustvo: Uvek sviram drugačije u svitanje – više osećaja, više zajedništva u zvuku. To je trenutak koji delimo“ .

Sličan osećaj potpune slobode deli i Blond:ish koja opisuje Dance Arenu kao prostor u kojem se oseća potpuno oslobođeno, ističući da je to jedino mesto na svetu gde pušta muziku koju „ne bi svirala nigde drugde“ .

„Atmosfera je uvek neverovatna. Mislim da je to spoj same lokacije – nastupati unutar kružnih delova tvrđave – i načina na koji su sve osmislili s publikom... prosto epski, zar ne?“ rekla je Maria May, agentkinja jedne od najvećih buking agencija na svetu CAA, sumirajući ono što Dance Arenu čini posebnom.