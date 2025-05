Kroz arhivske snimke, zabeležene setove i izjave izvođača, film otkriva priču iza magije Dance Arene. O svojim iskustvima govore Carl Cox, Nina Kraviz, Maceo Plex, Reiner Zonneveld, Denis Sulta, Blond:ish, Hot Since 82, Maria May, Stephan Bodzin, Tijana T i drugi, dok kadrovi beleže nastupe velikana, kao što su Paul Kalkbrenner, Boris Brejcha, Solomun, Keinemusik i drugi.

Carl Cox opisuje magiju svitanja u Hramu elektronske muzike kao događaj koji donosi neponovljivo iskustvo: Uvek sviram drugačije u svitanje – više osećaja, više zajedništva u zvuku. To je trenutak koji delimo“.

Sličan osećaj potpune slobode deli i Blond:ish koja opisuje Dance Arenu kao prostor u kojem se oseća potpuno oslobođeno, ističući da je to jedino mesto na svetu gde pušta muziku koju „ne bi svirala nigde drugde“.

„Atmosfera je uvek neverovatna. Mislim da je to spoj same lokacije – nastupati unutar kružnih delova tvrđave – i načina na koji su sve osmislili s publikom... prosto epski, zar ne?“ rekla je Maria May, agentkinja jedne od najvećih buking agencija na svetu CAA, sumirajući ono što Dance Arenu čini posebnom.