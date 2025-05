Za selekciju pobednika ovogodišnjeg Play @ EXIT konkursa zadužen je stručni tim sačinjen od dugogodišnjih programskih menadžera Exita. Plasirani izvođači imaće priliku da podele binu sa nekim od vodećih svetskih i regionalnih muzičkih imena, među kojima su i do sada objavljeni Total Chaos, Public Serpents i The Drowns iz Amerike, Billy Liar, Heavy Lungs i The Meffs iz Velike Britanije, This Means War iz Belgije, Perkele iz Švedske, Meryl Streek iz Irske, Eskröta i Krisiun iz Brazila, The Committee i Impiety iz Singapura, Nihilo iz Italije, Vlkn iz Mađarske, Ocean of Another i Pi*ke Vrište iz Hrvatske, uz domaće Džoni Midnajt Trio, Pure Impact, Lower Parts of Human Sludge i mnoge druge.