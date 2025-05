Od njegovog prvog nastupa sa samo 18 godina u rimskom Koloseumu, preko dueta sa ocem Andreom Bočelijem i pesme “Fall On Me” koju su objavili 2018. godine, do pevanja ponovo osmišljene verzije „Time To Say Goodbye“ koju je takođe sa ocem izveo na poslednjoj dodeli Oskara, Mateo je aktivno gradio samostalnu karijeru pop pevača moćnog i emotivnog glasa. Nastupao je na nekim od najvećih svetskih bina, a njegova prethodna turneja “A Night With Matteo” rasprodala je svetski poznata mesta, uključujući Sidnejsku operu i Kuću slavnih kantri muzike. Pevao je za Njegovo Veličanstvo Čarlsa III i kraljicu Kamilu, predsednika Bajdena i muzičku legendu Lajonela Ričija.