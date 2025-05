Ova izuzetna pogodnost dostupna je u periodu od 1. maja do 31. decembra 2025. godine, i odnosi se isključivo na FOX televizore koji dolaze sa naprednim webOS operativnim sistemom – pametnim rešenjem koje transformiše vaš televizor u multimedijalni centar.

Dostupni u veličinama od 32’’ do impresivnih 98’’, FOX televizori zadovoljavaju različite potrebe korisnika – od manjih dnevnih soba do pravih kućnih bioskopa. A za one koji žele najviše – uskoro stiže i model od 100 inča!