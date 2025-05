Arsenal Fest ulazi u svoju 15. godinu postojanja sa najuzbudljivijim programom do sada. Ovogodišnji Explosive DJ Stage biće posebno spektakularan, pažljivo osmišljen da obeleži veliki jubilej jednog od najautentičnijih festivala na Balkanu. Jer – kad Arsenal zaspi, Explosive se budi!

Od 26. do 28. juna , tokom tri letnje festivalske večeri, u jedinstvenom ambijentu Kneževog arsenala u Kragujevcu , publika će imati priliku da uživa u nastupima nekih od najistaknutijih imena domaće i međunarodne elektronske DJ scene.

Na binu zatim izlazi Fakir , jedan od omiljenih regionalnih DJ-eva, poznat po perfektnim miksevima i visokoj energiji. Zatim će dalje publiku svojim sjajnim techno setom voditi Mark Aasgier , sve do trenutka kada će zavesu na ovogodišnji Explosive Stage spustiti Lea Dobričić , svetski prepoznata techno zvezda sa domaćim korenima, čiji setovi nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Ulaznice su u prodaji na Ticket.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ovom prilikom obaveštavamo sve ljubitelje festivala da će doći do korekcije cena ulaznica za Arsenal Fest počev od 2. juna, a do tog datuma, ulaznice su dostupne po promotivnim cenama. Zato pozivamo sve zainteresovane da na vreme obezbede svoje karte i iskoriste bolju ponudu koja je aktuelna do kraja ove nedelje.