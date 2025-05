Pojavljivala se na naslovnicama časopisa Vintage Guitar i Guitar Player. Njeni albumi Can You Stand The Heat (2013) i Unconditional (2011) proglašeni su za "Pick of the Week" od strane USA Today, a emitovani su i na NPR Music. Album POWER je 2023. dospeo na prvo mesto Billboardove Blues liste — liste najprodavanijih albuma u SAD-u.