Čim je odškrinula teška vrata, miris starog papira i voska vratio ju je u neko drugo vreme. Na stolu – rukopisi ispisani emocijama, a na zidu – žena u beloj haljini, sa pogledom koji nosi teret neizgovorenog.

„Miris zapisan u kamenu“ je roman o snazi sećanja, o ženi koja je ćutala dok je svet zaboravljao, i o trenutku kada prošlost konačno progovori. Ispunjen atmosferom, emocijama i tihim pitanjima koja odzvanjaju, ovaj poklon roman će vas podsetiti da neke tajne imaju miris – i pamte se zauvek.