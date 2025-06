Italijanski šarm, besprekorna emocija i glas koji osvaja – Mateo Bočeli, sin slavnog tenora Andrea Bočelija i nova zvezda svetske pop-opera scene, po prvi put će nastupiti u Beogradu 19. juna u MTS Dvorani. Velika evropska turneja “Summer Nights” vodi ga kroz najveće evropske metropole Instanbul, Prag, Berlin, Atinu, Bratislavu, Budimpeštu, a pripremio je poseban repertoar koji je pravo muzičko putovanje kroz različite žanrove. Pored svojih pesama Mateo će na koncertu izvoditi i pesme Elvisa Prislija, Šarla Aznavura, Eda Širana, ali i klasike poput “Caruso”, “Tempo”, “Anime Imperfette”, “Quando, Quando, Quando”. Na repertoaru će se naći i pesme koje je otpevao sa ocem “Fall on Me”, “The Greatest Gift”, “Time to Say Goodbye” i druge.