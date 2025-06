Sve ulaznice kupljene za subotu 28. jun važiće za ponedeljak 30. jun. Za posetioce koji nisu u mogućnosti da dođu na festival u novom terminu biće obezbeđena refundacija novca, i to ISKLJUČIVO za jednodnevne ulaznice koje važe za subotu 28. jun. Zahtevi za refundaciju svih kategorija jednodnevnih ulaznica za subotu 28. jun mogu se podneti na e-mail adresu office@efinity.rs do petka 4. jula do 21 časa. Rok za povrat novca je 30 dana od podnošenja zahteva.