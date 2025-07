Šest festivala, devet dvorana, tri dana i pregršt zabave - tako je sinoć u zagrebačkom Petom kupeu predstavljen program ovogodišnjeg Weekend.18. U opuštenoj atmosferi uz muziku u letnjem ritmu družili su se partneri, predavači i prijatelji festivala, a začinila su ga i dobro poznata lica hrvatske scene poput Zorana Šprajca, Andree Andrassy, Ide Prester, Mirne Zidarić, Hrvoja Krešića. Predstavljeni su novi programski segmenti, ključni govornici i iznenađenja koja Weekend.18 čine nezaobilaznim događajem za kraj leta.

„Weekend je odavno prestao da bude samo festival. Danas je to platforma koja iz godine u godinu raste jer publika, industrija i vreme u kojem živimo traže više - više znanja, više inspiracije, više prilika za povezivanje. Zato ove godine donosimo šest festivalskih programa koji prate potrebe i interese naših učesnika: od komunikacija i medija, do AI, HR, finansija i investicija do energetskih tema. Slavimo punoletstvo, ali ono što nas zaista raduje je što Rovinj ponovno postaje mesto gde se susreću ideje koje pokreću promene, i gde se uvek dobro zabavimo,” istakao je Tomo Ricov, direktor Weekend.18.

Velika imena na svim Weekend pozornicama

Ovogodišnje Weekend.18 izdanje donosi pregršt tema, razgovora i govornika koji inspirišu, pomeraju granice i otvaraju nova pitanja. Na pozornice stižu neka od najzvučnijih svetskih imena onih koji oblikuju današnji svet i hrabro idu tamo gde drugi ne smeju.

Osim već predstavljenih - Lare Boro, CEO The Economist Groupe, koja će u Rovinju govoriti kako se jedan od najuglednijih svetskih medija transformisao u doba globalne krize u lidera u industriji, Jamesa Taylora koji će nam približiti svijet poslovne kreativnost i inovacija vođenih AI-om, na Weekend.18 stiže i Mariana van Zeller, novinarka nagrađena Emmyjem, kao i voditeljka i izvršna producentkinja hvaljene serije Trafficked with Mariana van Zeller na National Geographicu, povešće publiku na putovanje kroz najmračnije kutke svetskih crnih tržišta — od krijumčarenja oružja do ilegalne trgovine — i otkriti zašto se isplati rizikovati kako bi se ispričale priče koje mogu promeniti svet. Marianino neustrašivo novinarstvo i neumoran rad njenog tima doneli su seriji Trafficked 29 nominacija za Emmy i 4 osvojene nagrade na dodeli News and Documentary Emmy Awards 2025. godine.

Federico Paderni, izvršni direktor za tržišta u razvoju u regionu EMEA, odgovoran za razvoj platforme X, donosi bogato iskustvo iz vodećih globalnih kompanija poput LinkedIna i Microsofta. Na Weekend.18 će govoriti o viziji i budućnosti platforme X i o tome kako kompanije koje se na njoj oglašavaju mogu maksimalno iskoristiti njezine mogućnosti za rast i povezivanje s publikom.

HR.Weekend, prvi samostalni festival u okviru Weekenda, ove godine ulazi u svoje treće izdanje, potvrđujući rastuću važnost tema vezanih za organizacijsku kulturu i leadership u regiji. Daniel Ackermann, CEO Degordiana i direktor HR Weekenda, istakao je: “Prve godine pristupili smo festivalu kao prostoru za eksperimentiranje i učenje, što nam je omogućilo da izgradimo kvalitetne temelje za dalji razvoj. Druge godine značajno smo proširili sadržaj dodavanjem druge dvorane, a ove godine pravimo iskorak s čak dve dodele nagrada: za najbolje HR-ovce u saradnji s HR Centrom i za najbolja radna mesta u suradnji s Luppom.”

Na pozornicu drugog izdanja AI.Weekenda stižu globalna imena koja oblikuju budućnost. Među njima je Sheel Mohnot, suosnivač Better Tomorrow Ventures iz Silicijumske doline – investitor koji prepoznaje sledeću veliku stvar u fintechu pre nego što postane trend. Pridružuje mu se i Łukasz Gabler, stručnjak koji stoji iza TikTok digitalne strategije za srednju i istočnu Europu, s više od 15 godina iskustva u diplomatiji, javnoj administraciji i održivom tehnološkom vodstvu. Programski direktor AI.Weekenda, Nikola Pavešić, poručuje: „Zaboravite mitove o veštačkoj inteligenciji! Ovde smo da otkrijemo kako je zaista koriste vodeći ljudi iz industrije. AI.Weekend spaja tehnologiju i biznis, donosi priliku da čujete svetski poznate lidere i uhvatite korak s inovacijama koje dolaze. Veštačka inteligencija nije budućnost. Ona je sadašnjost koju svi zajedno oblikujemo.“

Finance.Weekend u svoje drugo izdanje dovodi vodeće domaće i međunarodne stručnjake, a Matija Nakić, programska direktorka i CEO Farseera, istaknula je: „Prošle godine finansije su bile jedna od programskih celina, a ove godine postaju poseban festival jer je publika to jasno tražila. Finansijskoj publici je dosta dosadnih konferencija o brojkama, mi želimo da otvorimo stvarne teme i pokažemo kako finansije mogu biti pristupačne, inovativne i važne za svakoga. Raduje me što Rovinj postaje mesto gde se o finansijama razgovara drugačije.” Jedan od ključnih predavača je i Michael Boyd, ex Payments & Treasury u Appleu, koji će podeliti iskustva kako je bilo graditi kompaniju vrednu 2 biliona dolara.

1/26 Vidi galeriju Weekend.18 Foto: Promo/MArio Pavlović Mili

Nova lica Weekenda: mesto susreta pametnog kapitala i zelene energije

Ovogodišnje izdanje Weekend.18 donosi novi nivo relevantnosti i uticaja kroz dva nova programska formata koja odgovaraju na ključna pitanja današnjice i sutrašnjice.

Tako će Investment.Weekend u petak, 19. septembra okupiti investitore, preduzetnike i inovatore u potrazi za sledećim velikim pričama koje menjaju svet. Mato Njavro, dekan Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta i programski direktor Investment.Weekenda, poručuje: „Po prvi put otvaramo prostor za sve koji veruju u snagu pametnih ulaganja. Naša misija je da povežemo ljude s idejama, kapitalom i partnerima koji mogu pretvoriti vizije u stvarnost.“ Među govornicima su istaknuti lideri globalne i regionalne finansijske scene, a posebno se izdvaja George Yeo, bivši ministar vanjskih poslova Republike Singapur i globalno priznati strateg na raskršću geopolitike, biznisa i finansija. Danas, kao član savetodavnih odbora institucija poput Sveučilišta u Pekingu i Ekonomskog veća Vatikana, Yeo donosi jedinstven uvid u ulogu Azije u budućnosti globalnih tržišta.

Energy.Weekend PoweredUP by E.ON koji će se održati također 19.septembra u hotelu Grand Park, nije još jedan zeleni PR event, to je prostor za otvorene razgovore, konkretne brojke i stvarne odgovore o energetskoj tranziciji i zelenoj budućnosti. Vladimir Sabo, direktor E.ON Energy Infrastructure Solutions za Hrvatsku i Sloveniju, istakao je: „Energetska transformacija ne sme biti samo tema, već zajednički cilj kojem svi doprinosimo konkretnim rešenjima i otvorenim dijalogom. Zato smo pokrenuli Energy.Weekend powered up by E.ON, novu platformu na kojoj se stručnjaci, lideri i entuzijasti okupljaju kako bi zajedno gradili održivu energetsku budućnost. Verujemo da pravi pomak nastaje kada se znanje, iskustvo i vizija pretoče u delovanje.“

„Weekend već 18 godina okuplja medijsku i marketinšku industriju, a unazad nekoliko godina i razne druge industrije i sve to na tržištu koje je izuzetno dinamično, s promenama koje se događaju gotovo svakodnevno. Te promene najviše pokreću digitalizacija i sve veća očekivanja korisnika, koji danas traže personalizovana, brza i relevantna rešenja. Upravo su to vrednosti i karakteristike koje i mi u Mastercardu prepoznajemo i živimo kao fintech brand osluškujući potrebe korisnika, razvijajući inovacije i gradeći tehnologije koje unapređuju svakodnevna iskustva. Naše partnerstvo s Weekendom je prilika da budemo deo promena koje oblikuju budućnost tržišta. Weekend vidimo kao platformu na kojoj se ideje pretvaraju u konkretne pomake, a upravo to odgovara našem pristupu - stvarati partnerstva koja imaju uticaj.“, za kraj je izjavila Ema Huskić, direktorka marketinga Mastercarda u Hrvatskoj.

Weekend već 18 godina u septembru pretvara Rovinj u epicentar susreta lidera, kreativaca i vizionara. U opuštenoj atmosferi, uz relevantne i provokativne teme, donosi panele i keynote govore koji oblikuju trendove i budućnost industrije. Ako želiš da budeš tamo gde nastaju nova partnerstva i ideje koje menjaju pravila igre, Weekend.18 je mesto za tebe.

Sve novosti o programu i novim govornicima pratite na službenoj web stranici i putem Instagram, Facebook, LinkedIn i TikTok kanala - jer imamo da vam otkrijemo još mnogo toga. Do tada rezervišite treći vikend septembra za Rovinj i pridružite se Weekendu svih Weekenda!