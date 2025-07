Slušaj vest

Kada termometar pokaže preko 35 stepeni, a asfalt miriše na letnji kolaps, jedina pametna stvar koju možete da uradite, jeste da ostanete kod kuće. Udobno zavaljeni pod klimom, sa hladnim pićem u ruci i daljinskim na dohvat ruke, jer leto 2025. donosi spektakl koji se ne propušta. Ako ste mislili da su idealni letnji večernji rituali rezervisani samo za romantične serije ili lagane komedije, razmislite ponovo. Borilački šou Fight of Nations™: Put do pobede vraća se u svom najnapetijem izdanju i to od 19. jula, ekskluzivno na Voyo platformi.

I sada, pitanje koje se već postavlja - ko je bolji frajer?

Slovenac sa opasnim pogledom i telom od granita - Miran "Slo Rocky" Fabjan ili srpska legenda sa harizmom lošeg momka i osmehom koji ne zna za poraz - Aleksandar "Joker" Ilić? Jedan odiše samopouzdanjem, iz drugog pršti adrenalin. Jedan deluje kao profesor borilačkih veština, drugi kao zvezda akcionog filma. A obojica? Totalno neodoljivi svojoj publici. Dok će se njih dvojica boriti za dominaciju, publika će verovatno debatovati o sasvim drugoj stvari: ko od njih izgleda bolje u ulozi trenera, u znoju posle treninga ili dok vodi tim ka pobedi. Spoj testosterona, rivalstva i šarma.

Foto: Nikola Tomić/Ustupljene fotografije

Ovo nije samo još jedan šou. Ovo je borba nacija, karaktera, ega i frajera. Dva alfa mužjaka, dva trenera, dva rivala. Borci koji iza sebe imaju karijere prepune nokauta, trofeja, ali i nerazrešenih računa. Njihov odnos nikada nije bio topao, a otkad je Ilić poražen na FNC 20 događaju, stvari su postale lične. Ovoga puta ne ulaze samo u kavez. Slo Rocky i Joker ulaze, pred kamerama, u trenerske uloge.

Zvuči kao zaplet filma? Bolje, jer je stvaran. U novim epizodama Fight of Nations™: Put do pobede, oni vode dva tima mladih MMA nada iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i BiH. Svako od tih momaka sanja istu stvar - profesionalni ugovor sa FNC organizacijom u vrednosti od 10.000 evra. Ipak, ne kažu uzalud da put do cilja nije ni brz ni lak. U ovom spektaklu borba nije samo u kavezu. Borbe će biti i za pažnju trenera, za status u kući, za bonus, za poštovanje.

Foto: Nikola Tomić/Ustupljene fotografije

A kuća? Zajednički život boraca u luksuznoj vili, kućni zadaci, iznenadne misije, gosti koji menjaju dinamiku i svakodnevni treninzi do granica izdržljivosti. Nema ležanja. Nema skrivanja. Samo znoj, rivalstvo, smeh, frustracija i karakter. Sve što pravi šampion mora da preživi i to uz kamere koje snimaju baš sve.

Fabjan i Ilić, obojica impulsivni, vatreni, puni energije i motivacije, više od svega željni su borbe. Njihova međusobna istorija podgreva svaku scenu. Nema lažnih osmeha, sve je stvarno. A kraj? Nema glasa publike, samo borba. Finale donosi ono što svi očekujemo: Fabjan i Ilić ponovo oči u oči, u meču koji će odlučiti ne samo pobednika šou-a, već i ko je zaista veći borac, trener i frajer.

I dok se sve to dešava pred kamerama, vi možete da birate najudobniju poziciju na kauču, upalite Voyo i pratite sve bez preskakanja. Šou Fight of Nations™: Put do pobede donosi vrhunsku produkciju, intrigantne izazove, snažne emocije i momente zbog kojih ćete govoriti: "Je l' moguće da je ovo stvarno?!'. A jeste. I to svake subote od 19. jula.

Foto: Nikola Tomić/Ustupljene fotografije

Ako ste ljubitelj borilačkih sportova, ovo je obavezna letnja stanica. Ako volite programe sa karakterom, još bolje. Ako samo tražite nešto uzbudljivo dok napolju prži kao u tiganju, Fight of Nations™: Put do pobede je pravo rashlađenje. Ima li šta bolje od osećaja kada je napolju pakleno, a vi ste pod klimom, sa hladnim sokom, i gledate kako se drugi znoje i pritom bore za životne snove?

I to ne bilo kako, već uz uzavrelu atmosferu, napete odnose, prijateljstva, sukobe, motivaciju i suze koje pokazuju da u MMA-u nema glume. Samo istina. A da, i pesnice. Sve to i još mnogo više, možete da pratite isključivo na platformi Voyo.

Foto: Nikola Tomić/Ustupljene fotografije

"Prva sezona Fight of Nations nadmašila je sva naša očekivanja - kako po gledanosti i interesovanju publike, tako i po kvalitetu boraca koji su pokazali ogroman potencijal. Ova sezona biće još intenzivnija, sa većim izazovima, još boljim produkcijskim standardima i borbama koje sve više liče na one sa FNC događaja - pravi ispit za buduće profesionalce. Fight of Nations™: Put do pobede se još jednom pokazao kao odlična prilika za sve učesnike, jer osim što dobijaju veliku medijsku pažnju, imaju priliku da se izbore za profesionalni ugovor sa FNC organizacijom. Veoma nam je drago što će i nove epizode biti emitovane putem platforme našeg medijskog partnera - Voyo", rekao je predsednik i osnivač FNC-a, Dražen Forgač.

Zato, ne čekajte! Napravite sebi prostor u rasporedu, zaboravite na paklene vrućine i komarce, i uključite Voyo. Leto 2025. ima novu definiciju uzbuđenja, zar ne?