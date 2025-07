Wrishlas , mlade novosadske nade punk žanra otvoriće ovogodišnji EXIT festival na Glavnoj bini, u četvrtak 10. jula , nastupajući neposredno pred legendarni sastav Atheist Rap . Wrishlas važe za jedan od najmlađih bendova regionalne punk scene i iza sebe broje niz nastupa širom Srbije, prvi demo snimljen tokom leta 2023. i učešće na kompilaciji „Preko zidina“ u izdanju kolektiva Out of the Darkness. Njihov izraz je sirov, iskren i beskompromisan – ono što punk, kao pokret i stav, u svojoj srži treba da oslikava.

Kapitaklizma, Deformitet, Novski, Lisilo, Škart, Ukratko Štef, Wrishlas i Posleden Udar nastupiće uz neke od vodećih svetskih i regionalnih muzičkih imena, među kojima su The Boomtown Rats, Goblini, Ritam Nereda, Atheist Rap, Marko Louis, Partibrejkersi, Nikola Vranjković, Pekinška patka, Bojana Vunturišević, Coby, Amna, Hiljson Mandela, Z++, Oxajo, Džoni Midnajt Trio, Crni Cerak & Lacku, Z++, Kendi, Sunshine, Naked, Prljava Frekvencija, Jet Black Diamonds, Total Chaos, Asphyx, The Meffs, Perkele, Meryl Streek, Gloryhammer, Public Serpents, Krisiun, Impiety, The Drowns, Billy Liar, Dordeduh, The Committee, Heavy Lungs, ALLT, Ocean of Another, Pure Impact, Disvladislav, Lower Parts of Human Sludge, Nihilo, Ludilo, VLKN, ESKRÖTA, Worm Man, A Gram Trip, PI*KE VRIŠTE i mnogi drugi.