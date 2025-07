„Ako nikada nisi gledao The Prodigy uživo, možeš samo da naslutiš sirovu energiju koju donose”, poručio je jedan od fanova nakon njihovog spektakularnog povratka na Glastonbury festival, gde su posle više od 15 godina održali jedan od najintenzivnijih i najupečatljivijih nastupa ovogodišnjeg izdanja. Njihov šou na kultnoj Other Stage bini doneo je prepoznatljivu mešavinu rave-a, punka i industriala, uz moćan omaž pokojnom frontmenu Keithu Flintu, čiji prisustvo se osetilo tokom cele večeri.

The Prodigy su u sastavu – frontmen Maxim Reality, producent Liam Howlett i bubnjar Leo Crabtree, na Glastonbury-ju izveli žestok nastup kroz koji su se nizali klasici poput „Breathe”, „Voodoo People”, „Firestarter”, „Smack My Bitch Up” i „Out of Space”. Poseban trenutak dogodio se tokom izvođenja kultne „Firestarter”, kada je laserska silueta Keitha Flinta obasjala binu, dok su njegovi originalni vokali odzvanjali iznad besprekorno precizne produkcije benda. „Odaju počast Keithu i nose njegovu energiju. Postoji li uopšte nešto što im je ravno?”, dodao je drugi fan, osvetljavajući suštinu onoga što The Prodigy i danas znače publici.