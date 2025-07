On je odavno više od DJ-a i producenta. Tiësto je dokazana superzvezda! Njegov kalendar poslednjih nedelja to još glasnije govori jer deli crveni tepih sa A-listerima, dok se polako pakuje za još jedan trijumfalni nastup na Petrovaradinskoj tvrđavi, u četvrtak 10. jula na Glavnoj bini.

Holanđanin Tijs je na sceni već dvadeset godina, pa se ne smatra samo članom, već osnivačem onoga što danas zovemo elektronska plesna muzika, odnosno EDM. Iako su njegovi koreni u tada inovativnom trance zvuku čiji je, dakle, pionir, on je ujedno tokom ranih dvehiljaditih bio ključna figura u popularizaciji tog žanra na globalnom nivou, nastupajući na velikim festivalima i izdajući albume koji su oblikovali zvuk epohe. U pravom trenutku je prepoznao potencijal i uspešno se prilagodio, menjajući svoj zvuk, sarađujući s pop zvezdama – Johnom Legendom u piku karijere, ali i sa Tate McRae pre njenog proboja.

Nakon dve decenije globalne karijere, čini se da dostiže novi vrhunac. Ne samo da je album „ Drive ” iz 2023. godine iznedrio hitove čiji se strimovi broje milijardama , već se upravo pojavio i na soundtracku za verovatno najskuplji film svih vremena u produkciji kompanije Apple! Sa njima je i ranije sarađivao jer su odavno prepoznali njegov značaj, pa je od početka pokretanja Apple Music, servisa za strimovanje muzike, ova kompanija nalazila načine da ga prisvoji pre drugih brendova. Zato nimalo nije iznenadilo kada je pozvan da napravi traku koja će dizati adrenalin koliko i Brad Pitt i bolidi Formule 1. Ono što je posebno zanimljivo je da se i pojavljuje u filmu, kao i to da je zarad promocije nastupao na konstrukciji iznad startne linije Formule 1, a kasnije i na podijumu za pobednike.

Da Tiësto na EXIT dolazi dok je u petoj brzini , govori i to da je upravo objavio saradnju i sa traženim, i domaćoj publici veoma poznatim, duom Mathame. Traka “Everlight” posebno je obradovala one koji se sećaju njegovih trance početaka jer je melodična i atmosferična, ne izmišlja novi recept, već produbljuje i pojačava kod publike oprobano i odobreno. Postoji velika šansa da ćemo biti među prvima u svetu kojima će je pustili za samo nekoliko dana!

Poznat je po energičnim i tehnički besprekornim DJ setovima. Tiëstovi nastupi kombinuju visokoproducirani spektakl sa pristupačnim, hitovski orijentisanim setovima, i zato uspešno spajaju različite profile publike – od strastvenih klabera do onih koji jednostavno uživaju u prepoznatljivoj muzici sa radija i TikToka. Spaja festivalsku energiju sa klupskom atmosferom jer vrlo često miksuje sopstvene hitove, ali i svežije remikseve i mashupove globalnih pop i house numera. Precizno tempira setove i strukturira ih tako da publiku vode kroz dropove i kulminacije, pa često pogodi i hardcore fanove i slučajne posmatrače.

Kombinacija pravovremene inovacije, prilagodljivosti, prepoznatljivog zvuka i snažnog ličnog brenda uz često napominjanje drugih igrača iz industrije da je profesionalan, fokusiran i posvećen, dovelo ga je do toga da stekne poštovanje publike, kritike i drugih zvezda.

Neko će doći na nastup jer je pripadnik „stare škole”, ali će druga polovina biti tu jer je njegov zvuk deo svakodnevice – na TikToku, u tržnim centrima, na radiju. Svi će zajedno potpasti pod euforiju kakvu samo možete osetiti u gužvi festivala. Umanjite svoj ego, pazite na ljude do sebe koliko na svoje prijatelje, pevajte u glas refren koji znate, telo prepustite ritmu iako ga čujete prvi put. Možda se nekom čini da Tiësto igra na sigurno, ali upravo to prepoznavanje trenutka i njegovih granica čini ga relevantnim i u 2025. godini i izvesnim u predstojećim.