Jubilarno 25. izdanje Exita na glavnim binama predvode punk ikone Sex Pistols uz energičnog Franka Cartera, Tiësto, Eric Prydz, Hot Since 82, The Prodigy, I Hate Models, Solomun, koji donosi svoj DIYNAMIC TAKEOVER na Dance Arenu zajedno uz Mau P, Dj Gigolomom, Tijanom T, Ogazón, Lannom i Robin Hude-om, DJ Snake , britanski pop duo Hurts, Trym i RPR Soundsysite- Rhadoo, Petre Inspirescu i Raresh, Bobby., Sonja Moonear i Runy. Uz njih stižu i najtraženije umetnice techno scene Amelie Lens, Nina Kraviz, Indira Paganotto i Sara Landry, Boris Brejcha, Yousuke Yukimatsu, Lorenzo Raganzini i Paolo Ferrara . Noći na Glavnoj bini obeležiće i nastupi Boba Geldofa sa bendom The Boomtown Rats, dvostruka evrovizijska pobednica Loreen, Gala , i mnogi drugi.

Stižu i DJ-ica Miley Serious, BIIA, Cole Knight, kao i domaći predstavnici Juno, Balša b2b Dažbog, Asarri b2b Katalina, Dejan Milićević, Stormmm i Mdngt, kao i istaknuti predstavnici regionalne scene – Goblini, Ritam Nereda, Atheist Rap, Marko Louis, Partibrejkersi, Nikola Vranjković, Pekinška patka, Bojana Vunturišević, Coby, Amna, Hiljson Mandela, Z++, Oxajo, Džoni Midnajt Trio, Crni Cerak & Lacku, Z++, Kendi, Sunshine, Naked, Prljava Frekvencija, Jet Black Diamonds, Total Chaos, Asphyx, The Meffs, Perkele, Meryl Streek, Gloryhammer, Public Serpents, Krisiun, Impiety, The Drowns, Billy Liar, Dordeduh, The Committee, Heavy Lungs, ALLT, Ocean of Another, Pure Impact, Disvladislav, Lower Parts of Human Sludge, Nihilo, Ludilo, VLKN, ESKRÖTA, Worm Man, A Gram Trip, PI*KE VRIŠTE i mnogi drugi.