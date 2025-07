EXIT festival počinje danas i trajaće do nedelje, 13. jula. Pre četvrt veka, ideja slobode zasijala je među novosadskim studentima i pokrenula nešto veće od muzičkog festivala. Muzika je davala ritam pokretu, koji je na Petrovaradinskoj tvrđavi okupljao ceo svet, a u našem regionu širio energiju zajedništva, tolerancije i pomirenja.

Video retrospektivom povodom početka proslave važnog jubileja, osvetljeni su ključni trenuci u istoriji festivala – od hrabrog početka u jeku omladinskog bunta, do stvaranja jednog od najuticajnijih muzičkih festivala današnjice. Kroz priču o muzičkim vrhuncima, vrednostima koje su ga oblikovale i energiji miliona ljudi koji su ga činili posebnim, EXIT potvrđuje ono što jeste: pokret, nasleđe i najuzvišenija emocija koja pripada svima nama.

Otvaranje ovogodišnjeg festivala donosi snažan simboličan trenutak: nastup italijanske umetnice Gale , autorke hita „Freed from Desire” starog gotovo tri decenije, koji je postao posebno popularan ove godine u Srbiji. Program u čast jubileja biće dodatno osnaženo podsećanjem na istorijski trenutak kada je pre tačno 40 godina Live Aid okupio najveće bendove sveta u ime solidarnosti i humanosti. Upravo tim vrednostima posvećen je nastup benda The Boomtown Rats , predvođenog Bobom Geldofom , glavnim inicijatorom samog događaja. Na Glavnoj bini nastupiće i Tiësto , holanski DJ i producent, tvorac brojnih electro-dance hitova koji su obeležili generacije, prvi put pred Exitovom publikom. U ime domaće scene, na Glavnoj bini predstaviće se najmlađi punk bend u Srbiji, Wrishlas i novosadske legende Atheist Rap.

Na NSNS refreshed by Heineken stižu RPR Soundsystem, Runy, Bobby i Sonja Moonear, dok će Explosive bina biti idealno mesto za ljubitelje hardcore zvuka, jer stižu Total Chaos, The Flame 69, The Drowns, Public Serpents, Heavy Lungs, Billy Liar,Vitamin X, Ukratko Štef i Škart.