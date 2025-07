Na Glavnoj bini EXIT festivala premijerno je predstavljen ekskluzivni programski koncept Rebel Rave, a centralni trenutak druge večeri bio je povratak legendarnih The Prodigy! Više desetina hiljada fanova imalo je priliku da vidi kako zvuči susret velikih pionira sa novom rave generacijom, koju su sinoć predstavljali I Hate Models, Lorenzo Raganzini b2b Paolo Ferrara i Trym. Na Dance Areni nastupio je jedan od najuticajnijih producenata elektronske muzike Eric Prydz, dok je razigrana publika svitanje dočekala uz Hot Since 82 i njegov prepoznatljiv zvuk.

Na Glavnoj bini festivala, pred desetinama hiljada ljudi, već u prvim minutima nastupa The Prodigy, odjeknula je „Voodoo People“, a nakon toga su se smenjivale vanvremenske himne koje su oblikovale čitave generacije – „Omen”, „Firestarter”, „Poison”, „Breathe”, „Smack My Bitch Up”, „Out of Space”. „Zajedno slavimo 25 godina! Idemo, ratnici!“ – poručili su publici, podsetivši na njihovu vezu sa ovim prostorom, još od prvog nastupa u beogradskoj Hali Pionir 1995. godine. Tačno tri decenije kasnije, taj istorijski trenutak doživeo je svoju najlepšu i najmoćniju renesansu na jubilarnom EXIT festivalu. „EXIT festival, Srbijo – ovo nam je šesti put da sviramo ovde. Sviramo jer vas volimo, volimo ove ljude. Vi ste uvek ta energija, ta buka!” izjavili su nakon energičnog nastupa na svom Instagramu ostavivši srce još jednom na bini.