Na jubilarnom EXIT festivalu, treće festivalsko veče donelo je spoj kultnih izvođača, čiji su nastupi ostali upisani u istoriju festivala, i onih koji su premijerno kročili na njegove legendarne bine donoseći zvuk novih generacija. Na Tesla Universe bini odzvanjali su vanvremenski hitovi globalno popularnog pop benda – Hurts, dok je Burak Yeter kao i uvek od svog nastupa napravio fantastičan šou, a monumentalnu Dance Arenu preuzeo je Solomun sa svojim Diynamic Stage Take-over konceptom.

Tvrđavu večeras osvajaju legendarni Sex Pistols i Frank Carter, DJ Snake, Boris Brejcha, Indira Paganotto, Sara Landry i niz drugih

Već sa prvim taktovima „Silver Lining“ bilo je jasno da publiku očekuje putovanje kroz katalog pesama koje su obeležile čitavu jednu generaciju. Smenjivali su se hitovi, poput „Some kind a heaven”, „Ready to go”, „Illuminated”, „Sandman”, „Stay”, a njihov planetarno poznat hit „Wonderful Life” posvetili su Ivani Kovačević, Exitovoj najsjajnijoj zvezdi. Cela setlista je bila posebno napravljena da na jubilarno izdanje Exita donese fuziju melanholije i euforije. „EXIT, hvala! Sjajno se provodimo, predivno je biti ponovo ovde nakon 11 godina – hvala vam mnogo!” rekao je frontmen benda, Theo Hutchcraft sa širokim osmehom na licu.

Foto: EXIT Photo Team

Atmosferu je dodatno pojačao Burak Yeter, tvorac nekih od najvećih svetskih hitova, koji više od decenije unazad osvaja planetu, radijski etar i najveće festivalske pozornice svojom muzikom, ali i atmosferom i energijom koju kreira gde god se pojavi. U svom prepoznatljivom svemirkom kostimu, peo se na DJ pult i svirao električnu gitaru. Snažan spoj bogatog kulturnog nasleđa i savremenog izraza, na Glavnu binu donela je Mystic Marley, unuka Boba Marleya i ćerka višestruko nagrađivanog muzičara Stephena Marleya, dok je harizmatični Marko Louis svojom neposrednošću osvojio srca publike, koja je zajedno sa njim pevala u sav glas, a u jednom trenutku sišao je sa bine kako bi se pridružio svojim fanovima.

Foto: EXIT Photo Team





Monumentalnu Dance Arenu, hram elektronske muzike, treće noći festivala, preuzeo je Solomun, jedan od najuticajnijih producenata i DJ-eva svetske elektronske scene današnjice, donevši svoj Diynamic koncept i globalno prepoznate hitove, uz koje je kreirao još jedno magično svitanje. Diynamic Stage Take-Over dodatno su pojačali Mau P, Dj Gigola u b2b setu sa Tijanom T, Ogazón, Lanna i Hobin Rude.

Foto: EXIT Photo Team

Fusion bina je još jednom pokazala svoju fuziju najrazličitijih žanrova. Arhitekta domaće hip hop scene Coby, osvojio je publiku svojim poznatim hitovima koji su obeležili prethodne dve decenije, dok su mu se na bini pridružili i različiti gosti, među kojima su bili VIP, Rouzi, mlada Bassivity postava i limeni duvački sastav. Nezaustavljivi veterani rock’n’roll i punk scene – Partibrejkersi i Pekinška patka još jednom su pokazali zbog čega su već više od 40 godina simboli iskrene i društveno angažovane muzike.

Foto: EXIT Photo Team

Četvrtog dana EXIT festivala na Tesla Universe binu stižu revolucionarni Sex Pistols na čelu sa energičnim Frankom Carterom, DJ Snake, FISH56OCTAGON, Goblini i Gloryhammer.

Foto: EXIT Photo Team

Na Dance Arenu dolazi Boris Brejcha, Sara Landry i Indira Paganotto u svojim zasebnim setovima, a najemotivnije svitanje i zatvaranje monumentalne Dance Arene biće krunisano njihovim zajedničkim b2b setom. Program će dodatno pojačati Inner Sense, Coeus i Free Students Now by Zippy.

Foto: EXIT Photo Team

Na NSNS Stage Refreshed by Heineken binu stižu Cole Knight, Honey Luv, Dejan Milićević i Stormmm, dok će poslednji ples ove kultne bine biti ovekovečen No Sleep Last Dance završnicom.

Foto: EXIT Photo Team

Na Visa Fusion bini nastupiće Bojana Vunturišević, Džoni Midnajt Trio, Hiljson Mandela, Z++, Jack Black Diamonds, i Gospođo, bate! a celokupan program i satnica mogu se naći na sajtu EXIT festivala.

Foto: EXIT Photo Team

Jednodnevne ulaznice su dostupne na prodajnim mestima Gigs Tixa, onlajn, kao i na festivalskim kapijama.