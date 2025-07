Od Sarajeva, Zagreba, Skoplja, Ljubljane, do Niša i Kragujevca svaki koncert je bio više od svirke. To su bili mali rituali okupljanja, susreti generacija... Publika od sedam do 77 godina, deca koja znaju tekstove napamet, stariji koji se sećaju prvih ploča, bake i deke koji vode unuke da vide šta je to "pravo Dugme" - sve to čini ovu turneju čudom.