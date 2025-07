Postoji još stotine primera gde su ljudi ostajali bez svega, tražeći tu slamku spasa, ne znajući da upravo ta slamka može tek da ih dovede do tragedije.

- Ljudi kada su očajni, podležu svemu, pa veruju u te lažne šamane, odnosno nema lažnih jer su svi lažni! Polazim od one glavne priče, đavo nikada ne traži čoveka, nego čovek traži njega. Umesto da ljudi rešavaju svoje probleme, recimo zdravstvene kod lekara, a sudske kod advokata, oni se obraćaju nekim ljudima koji kažu da će rešiti problem sa magijom jer se radi o prokleto stečenoj imovini. Taj problem imamo u celoj Srbiji, a pogotovo u nekim krajevima koji su tradicionalno usmereni takvim verovanjima.

- Setite se da su nekada i na televiziji bilo raznih gatara, setite se astrologa, magova... To je nešto neverovatno, a to postoji otkad je sveta i veka, a to predstavlja krivično delo prevare, a detalji zavise od visine prikupljene pravno-imovinske koristi.