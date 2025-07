Exit su usputni razgovori sa neznancima. Exit je istinska ljubav koju sledeće jutro osećaš prema DJ-u koji je pokidao. Exit su osmesi u prolazu. Exit su zagrljaji sa ljudima koje si tek upoznao. Exit je kada igraš sa ekipom i kazeš im da ih voliš. Exit su interne fore koje ‘valjaš’ do sledećeg festivala. Exit je kada krene pesma, a ti se naježiš. Exit je hladno pivo u 8 ujutru koje te vrati u život. Exit su stepenice kojima treba da se popneš nakon celovečernjeg đuskanja. Exit je taksi koga nema. Exit su prašnjave patike. Exit je sedenje na travi između WC-a kod ulaza u Bastion. Exit je ekipa koja hejtuje Arenu i zove te na NSNS. Exit je kada te već poslednje veče uhvati panika jer se završava. Exit je jedna od lepših stvari koja se dogodila ovoj zemlji i beskrajno mi je žao ako tamo neki klinci ne budu imali priliku da vide svitanje na Dance Areni, a to vam je nešto što niko nikada neće moći da vam opiše, jer je neprevodivo u reči, to je osećaj koji zauvek pamtite.

Imam ozbiljnu rupu u stomaku pri pomisli da je ovo stvarno bio poslednji ples, jer za mene je to end of an era i neću se opraštati, ali ću se ovaj put zahvaliti svima koji su deo mog sećanja na Exit i reći the pleasure was mine. Ako je ovo zaista kraj, možda je vreme za neki novi početak. Ako je ovo zaista kraj i neka ga je odsvirao Mladen. Dogodine u... jer plesati se mora ❤️”napisala je Hristina na svom Instagram profilu.