Da nam je neko rekao da će Laura Prgomet - da, ona ista "vatrena" iz Gospodina Savršenog, poznatija kao Kim Kardašijan iz Dugog Sela - ove godine birati najvećeg frajera Balkana, verovatno bismo slegli ramenima i rekli: "Naravno da hoće". Ali ne na Instagramu, već u borilačkom šou Fight of Nations™: Put do pobede , koji ekskluzivno gledamo na Voyo platformi.

Ipak, Fight of Nations™: Put do pobede nije samo o Lauri, iako bismo ga gledali i da jeste. Ove sezone, osmorica žestokih frajera iz cele regije koji se pod trenerskim palicama Mirana "Slo Rockyja" Fabjana i Aleksandra "Jokera" Ilića bore za prestižni ugovor s FNC-om u vrednosti od 10.000 evra, ulaze u borbu i to ne samo u kavezu.