Guns N’ Roses stižu na Ušće, a sve je spremno za rok događaj kakav ovaj grad do sada nije video.

Guns N’ Roses sutra na Ušće donose bezvremenske hitove, neobuzdanu energiju i zvuk koji je obeležio generacije. Od „Welcome to the Jungle“ do „November Rain“, svaki refren biće himna desetinama hiljada posetilaca iz celog sveta koji su u Beograd stigli upravo zbog ovog spektakla.