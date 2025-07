Kako bi se obezbedili maksimalna brzina i komfor i izbegli redovi i dodatna čekanja na licu mesta, organizator Skymusic apeluje na sve fanove da preuzmu eFinity aplikaciju, aktiviraju svoju ulaznicu i unapred kupe tokene digitalno. Za one koji to ipak ne učine unapred – biće obezbeđena fizička uplatna mesta i kartice na licu mesta, na kojima će posetioci moći da za gotovinu kupe tokene i koriste ih tokom celog događaja.



Guns N’ Roses, globalno priznati kao jedan od najvećih rok bendova svih vremena, od osnivanja 1985. godine redefinišu žanr svojom neponovljivom energijom i beskompromisnim zvukom. Albumi poput Appetite for Destruction, Use Your Illusion I i Use Your Illusion II i mnogobrojni hitovi postali su deo rokenrol istorije i nezaobilazna lektira za generacije fanova širom sveta.