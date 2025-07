Dragačevski sabor trubača biće održan od 8. do 10. avgusta, u organizaciji SKYMUSIC-a

Guča nije slučajna tačka susreta, to je prirodan nastavak priče koju Dar i Kletva donosi. Album koji počiva na tradiciji, ali se obraća sadašnjem trenutku, a upravo ovaj koncert je zamišljen kao kruna celog projekta. Za sve one koji su osetili poruke albuma – ovo je poziv da ih u Guči čuju glasnije, dublje i iskrenije. U punom svetlu i u zajedničkom dahu. I prilika da stotine hiljada posetilaca iz celog sveta čuju naš tradicionalni zvuk – moćan, savremen, beskompromisan i predstavljen onako kako to samo Coby ume.