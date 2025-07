I bas kako sam naziv Batine nove kolekcije "FOLLOW YOUR HEART – Individual by Bata Spasojević" kaže, kada srce preuzme kompas, put vodi direktno ka luksuzu, sofisticiranosti i onom neuhvatljivom osećaju lakoće. Upravo je to slika novih komada- celokupna modna priča za one koji znaju šta žele i ne pristaju na manje od toga.