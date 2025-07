Ove sezone, Xiaomi je pripremio idealan Redmi trio za sve vaše potrebe - od fotografisanja i multitaskinga, preko gledanja filmova i čitanja, pa sve do slušanja muzike i poziva bez ometanja.

Telefon je danas mnogo više od uređaja za komunikaciju - on je naš fotoaparat, vodič, centar za zabavu i alat za posao. Redmi Note 14 Pro bez problema ispunjava sve ove uloge, a najviše se ističe svojom kamerom od 200 MP sa optičkom stabilizacijom, koja pravi besprekorno detaljne fotografije, čak i u uslovima slabog osvetljenja.

Uz to, nudi veliki 6,67-inčni AMOLED ekran sa zakrivljenim ivicama, koji se osvežava brzinom do 120 Hz i osvetljava do maksimalnih 1.800 nita - savršeno za korišćenje na direktnom suncu. Za odlične performanse na raspolaganju je snažan čipset uparen sa HyperOS sistemom, a baterija od 5.500 mAh garantuje da vam ništa neće stati na put.