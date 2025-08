Jedna tabla čokolade. Nešto čime se često zasladimo bez razmišljanja, što je slatki predah uz kafu, mala nagrada na kraju dana ili tihi saveznik u kasnim satima. Čokolada je često tu kad nam treba uteha, slavlje ili energija. U tom trenutku ne razmišljamo o poreklu njenih sastojaka, o zemlji u kojoj je uzgajan kakao ili o tome koliko je resursa potrošeno da bi stigla do nas.

A istina je da – samo za jednu mlečnu čokoladu od 100 grama ode i do 1.700 litara vode! Toliko bi napunilo desetak kada. To, naravno, nije voda koju vidimo. Reč je o vodi koja se potroši tokom celog lanca proizvodnje: za uzgoj kakaovca, za stočnu hranu kravama koje daju mleko, za obradu šećerne trske, za hlađenje mašina, pa sve do pakovanja koje završava u tvojoj ruci.