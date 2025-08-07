Slušaj vest

Jedan od zanimljivijih aspekata aktuelne tekuće izložbe Zagonetka uniforme, koja je otvorena u Palati umetnosti Madlena, jeste specifičan arhitektonski ambijent u kojem je postavljena. U pitanju je, naime, prostor pored bazena, projektovan u duhu postmodernističke estetike, elipsastog oblika, koji dodatno ističe odnos između forme i sadržaja.

Izložba obuhvata dela savremenih srpskih umetnika koja su nastala u periodu od druge polovine 20. veka do dvadesetih godina 21. veka, s tim što je jedan deo radova prvi put predstavljen javnosti. Među autorima čija su dela izložena nalaze se naši ugledni umetnici, poput Olje Ivanjicki, Miće Popovića, Milića od Mačve, Lazara Vozarevića, Zorana Petrovića, Mladena Srbinovića, Koste Bradića i mnogih drugih. Njihove slike prikazuju uniformisane figure kroz različite umetničke izraze: ulje na platnu, pastel, mastilo, vosak, akvarel, akrilik, kao i skulpture od metala, bronze, lima i terakote... Tema izložbe Zagonetka uniforme uzeta je u širem tumačenju kao reprezent određene društvene grupe, statusa, profesije i službene odeće. U nizu predstavljenih slika mogu se videti odevni predmeti vojnika, konjanika, muzičara, aristokratije, radnika, sportiste...

Uniforme imaju snažan uticaj na percepciju identiteta, jer oblikuju način na koji pojedinci doživljavaju sebe i toga kako ih drugi vide. One mogu biti simbol pripadnosti, discipline, autoriteta, originalnosti ili čak jednakosti, u zavisnosti od konteksta u kojem se koriste. S druge strane, uniforme u profesionalnim okruženjima, poput vojnih, medicinskih ili policijskih, jasno upućuju na odgovornost i stručnost.

Psihološki gledano, uniforme mogu ojačati kolektivni identitet, ali i smanjiti osećaj individualnosti. U nekim slučajevima ljudi se osećaju sigurnije i samouverenije baš kada nose uniformu, jer ona pruža osećaj pripadnosti i jasno definiše određenu društvenu ulogu. Uniforme često, osim kolektivne pripadnosti, reprezentuju i društvenu hijerarhiju, naglašavajući time postojeće razlike u količini moći i statusu.