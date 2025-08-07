Slušaj vest

Ovog petka, 8. avgusta, ne propustite izdanje Kurira koje donosi dvostruko iznenađenje: TV Ekran, vaš omiljeni vodič kroz svet televizije, i ikonu Svete Petke, jedne od najpoštovanijih svetiteljki u pravoslavlju.

Ikona Svete Petke unosi mir, blagostanje i duhovnu snagu u svaki dom, a posebno se poštuje kao zaštitnica žena i bolesnih. Ovaj poklon je idealna prilika da oplemenite svoj prostor i obogatite veru.

U novom broju TV Ekrana čitajte:

Srbija glumi Englesku u novim avanturama Robina Huda. Ova serija na male ekrane stiže krajem godine, a u glavnim ulogama gledaćemo Džeka Patena i Loren Makvin.

Tejlor Kini: Publika danas želi da vidi autentičnost, a ne savršene heroje.

Đurđina Radić: Posle Ejpril O’Nil igram još jednu heroinu svog odrastanja – Štrumpfetu.



Kurir.rs