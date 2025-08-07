Slušaj vest

Belgrade Beer Fest, koji se ove godine održava od 28. do 30. avgusta, uvodi novu kategoriju ulaznica – paket za sva tri festivalska dana, po ceni već od 3.990 dinara.

Ova ulaznica je idealna za one koji žele da festival dožive u celini – uz povoljniju cenu i jednostavniju organizaciju, a dostupna je putem aplikacije eFinity, na sajtu efinity.rs, na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda (DOB), u Sava centru, kao i na više od 1.000 MojKiosk prodajnih mesta širom Srbije.

Muzički program okuplja neka od najznačajnijih imena sa ex Yu i regionalne scene – od legendarnih bendova kao što su Prljavo kazalište, Riblja čorba, Atomsko sklonište, Letu štuke, Valentino i Orthodox Celts, do savremenih zvezda poput Buč Kesidija, Joker Out-a i Nipplepeople-a, uz virtouznu gitaru Vlatka Stefanovskog i neizostavne Brkove, čije nastupe prati kultni status među festivalskom publikom.