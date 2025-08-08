Slušaj vest

Letovanje je vreme odmora, stvaranja novih uspomena i otkrivanja novih destinacija. Dok istražujemo skrivene dragulje na putovanjima, važno nam je da to i podelimo sa bližnjima. Sve ovo najčešće podrazumeva korišćenje mobilnog interneta i u inostranstvu. Međutim, i dalje mnogi korisnici ulazak u roming doživljavaju kao stresan trenutak. Da li će internet sam da se aktivira? Kolika je potrošnja podataka u romingu? Koliko će to da me košta?

Korišćenje rominga ne mora da bude stresno, već jednostavno, jasno i pod vašom potpunom kontrolom, ako se na vreme informišete. Evo 5 ključnih stvari koje je važno znati pre nego što pređete granicu i uključite mobilni internet.

1. Unapred proverite šta vaš operator nudi u romingu

Najvažniji korak jeste da pre putovanja proverite da li u okviru svog paketa imate dostupan sadržaj za roming za zemlju u koju putujete, koje su cene interneta, poziva i poruka, kao i da li postoji mogućnost aktivacije posebnog roming paketa. Sve cene i pravila rominga nalaze se na zvaničnim sajtovima operatora.

2. Aktivirajte roming pre puta

U većini slučajeva roming je automatski aktiviran, a ukoliko je ranije bio isključen na vaš zahtev, može biti potrebna dodatna aktivacija. Zato se pre puta preporučuje da proverite status usluge na svom nalogu ili kontaktirate korisničku podršku - ova jednostavna provera može vas poštedeti neprijatnosti tokom putovanja.

3. Neka internet radi za stvari koje su vama važne

Putovanja su mnogo lepša kada ne razmišljate o tome šta radi u pozadini vašeg telefona. Umesto gašenja aplikacija i kontrolisanja svakog megabajta, roming ponude danas vam omogućavaju da šaljete slike, gledate mape ili proveravate mejlove bez stresa. Ideja je da uživate u svemu što volite online, dok nove uspomene nastaju offline.

4. Proveravajte stanje o potrošnji

Većina operatora nudi opcije za besplatnu proveru potrošnje u romingu koje korisnicima pružaju pouzdan uvid u stanje. Pored toga, važno je da korisnik sam kontroliše svoje navike u korišćenju interneta, da zna kada je koristio podatke i za šta, kako bi imao realnu sliku o potrošnji, bez obzira na prikazane brojke.

5. Koristite aplikaciju svog operatora

Mobilna aplikacija vašeg operatora je najjednostavniji način da ostanete informisani tokom putovanja. Putem aplikacije možete da istražite sve cene roming usluga, aktivirate dodatne pakete ili dobijete obaveštenja o tarifama zemlje u kojoj se nalazite. Pre putovanja, proverite da li imate instaliranu najnoviju verziju aplikacije i pristup svom korisničkom nalogu.

A1 Srbija je prepoznao sve ono što korisnicima zadaje brige tokom putovanja, od neočekivanih troškova u romingu do aktivacije mobilnih podataka i zato je učinio roming jednostavnim i bezbrižnim.

U A1 mreži, sada je internet u romingu za celu Evropu sastavni deo svake postpejd tarife, bez promene cene.

Količina internet saobraćaja u romingu se obnavlja svakog meseca, a nakon potrošnje dostupnih megabajta u okviru tarife, surfovanje se nastavlja po ceni od 1 dinar po MB. Aktivacija je automatska za nove korisnike, dok je za postojeće moguća jednostavno putem aplikacije Moj A1 ili portala Moj A1 Biz.

Uz najbržu mobilnu mrežu u Srbiji, jasno definisane cene i bez skrivenih troškova, A1 Srbija vam omogućava da putujete, surfujete i delite doživaljaje i avanture sa putovanja bez stresa i neizvesnosti.