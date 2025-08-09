Zabava
PRODANA LJUBAV – ROMAN KOJI OTKRIVA KOLIKO IZDAJA MOŽE DA ZABOLI, DANAS UZ KURIR!
Pogledi koji bole više od reči. Ćutanje koje odzvanja jače od krika. Ona je mislila da zna sve o čoveku koga voli – dok je istina nije zatekla nespremnu i razorila joj srce.
Dlanovi koji drhte, pogled koji beži, a osećaj izdaje sve jači. U trenutku kada shvati da je prekasno za kajanje, ostaje samo da se suoči sa onim od čega je bežala – pogledom punim razočaranja.
Danas uz Kurir potražite roman „Prodana ljubav“ – priču o strastima, lažima i trenucima koji zauvek menjaju život.
