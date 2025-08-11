Slušaj vest

Audicija se organizuje za prijem u pripremna odeljenja i prvi razred baletske škole, odnosno za decu uzrasta od 4 od 9 godina, bez ili sa baletskim iskustvom, kao i za upis u starije klase, uzrasta od 10 do 18 godina.

Nacionalna fondacija za umetničku igru je osnovana 2009. godine u Beogradu rešenjem Ministarstva kulture Republike Srbije, sa ciljem unapređenja procesa edukacije i produkcije u oblasti umetničke igre u Srbiji. U saradnji sa prestižnim baletskim školama i institucijama iz sveta, u Beogradu je 2011. godine počela sa radom Baletska škola, koja je 2017. godine dobila akreditaciju Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Kao prva akreditovana internacionalna osmogodišnja baletska škola u Srbiji, Baletska škola Nacionalne fondacije za umetničku igru svoju nastavu koncipira u skladu sa zvaničnim italijanskim obrazovnim planom i programom.

Tokom naredne školske godine sa učenicima će raditi vrhunski pedagozi sa Kube, iz Brazila, Rusije, Italije i Izraela, uz brojne gostujuće umetnike i pedagoge. Tokom godine, Baletska škola učestvuje na nekoliko takmičenja u inostranstvu, a njeni polaznici čine deo projekata Karavan igre pod pokroviteljstvom švajcarske Fondacije Art Mentor, stičući iskustva sa koreografima međunarodne reputacije i na scenama širom Srbije.

Informacije i prijave na: director@nationalfoundation4dance.com ili 0603500501.