Ljubitelji muzike iz svih krajeva sveta nastavili su da pristižu u sve većem broju, a atmosfera je dostigla tačku usijanja dok se festival približavao svom velikom finalu – takmičenju trubačkih orkestara za najprestižnije saborske nagrade.

Tradicionalno, zvuk prangija odjeknuo je dolinom, označivši početak takmičenja. Uz intoniranje himne „Sa Ovčara i Kablara“ i svečano podizanje saborske zastave, u 18 časova je zvanično otvoreno finalno takmičenje, u kojem je 16 najboljih orkestara iz zemlje i sveta odmerilo svoje umeće pred strogim, ali pravednim sudom stručnog žirija.

Dok su se sabirali utisci i brojali glasovi, na scenu je stupio Veliki revijalni orkestar pod vođstvom maestra Vlade Panovića, a specijalni gosti – legende narodne muzike Ana Bekuta i Dragan Kojić Keba – priredili su nezaboravan koncert. Svaka pesma bila je ispraćena horskim pevanjem i ovacijama publike koja je preplavila gučanske ulice i stadion.

Kada je napetost dostigla vrhunac, usledio je trenutak odluke – proglašenje pobednika 64. Dragačevskog sabora trubača.

Prva truba 64. dragačevskog Sabora trubača u Guči je Dejvid Bajramović iz orkestra Elvisa Bajramovića iz Bojnika.

Orkestar Vladimira Ivanovića iz Zagužanja proglašen je najboljim orkestrom ovogodišnjeg Sabora, a njegov kapelnik Vladimir Ivanović ovom pobedom postao je Majstor trube.

Foto: Skymusic

Zlatna truba, otišla je u ruke Draganu Pavloviću iz orkestra Dragačevske trube. Orkestar Knjaževac iz Knjaževca nagrađen je za najizvornije muziciranje.

Za najboljeg bubnjara proglašen je Dragoslav Novaković, iz orkestra Bojana Ristića, dok je najbolji basista Dragan Sejdić iz orkestra Isidora Zećirovića.

Titula najboljeg tenoriste pripala je Denisu Kerekešu iz orkestra Boška Krdžavca iz Novog Sada.

Kolo je najbolje odsvirao orkestar Stanislava Antića iz Zagužanja.

Melodiju najbolje pesme odsvirao orkestar Marka Trnavca iz Mršelja.

Pobednički nastup zagrmeo je pod nebom obasjanim vatrometom, a slavlje se nastavilo do duboko u noć.

Dragačevski sabor trubača, u organizaciji Opštine Lučani, Skymusic-a, Kulturnog centra Guča i Turističke organizacije Dragačevo, završen je koncertom majstora trube Dejana Jevđića, onako kako dolikuje – u eksploziji emocija, energije, muzike i slavlja.