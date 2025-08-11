Nije slučajno što je izabrana Aljaska. Još davne 1867. Ruska Federacija prodala je Sjedinjenim Američkim Državama Aljasku za 7,2 miliona dolara, a ona je kasnije postala 49. američka savezna država. Jasan je simbol zbog kojeg je baš sada odabrana da bude mesto gde će se dvojica lidera sresti i razgovarati o prekidu rata u Ukrajini. Ali da li će to biti jedina tema?

Ko će postavljati uslove, ako se uzme u obzir da je reč o dvojici moćnih lidera, snažnih ega, velikih uloga i spremnosti na potpuni rizik?

Da li je dovoljan jedan susret da okonča trogodišnji rat?

Da li je moguće postići bilo šta bez Volodimira Zelenskog, koji upozorava: „Trampe, Putine će te prevariti, on manipuliše sa svima s kojima dođe u kontakt.“