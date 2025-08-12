Slušaj vest

Prljavo kazalište, Atomsko sklonište, Valentino, Riblja čorba i Vlatko Stefanovski – heroji jednog vremena koje još uvek traje.

U vremenu kada su festivali često okrenuti savremenim trendovima, globalnim zvezdama i prolaznim senzacijama, Belgrade Beer Fest 2025 (28 – 30. avgust, Ušće) pravi promišljen i hrabar zaokret – vraća se korenima. Kroz pažljivo odabran program, publika ovogodišnjeg izdanja imaće priliku da prisustvuje svojevrsnom omažu jednoj od najvažnijih kulturnih pojava na ovim prostorima – Ex Yu rock sceni.

Na bini će se tokom tri večeri smenjivati imena koja ne samo da su oblikovala muzički ukus generacija, već su gradila identitet, širila horizonte i neretko – pružala utehu i pobunu u istom akordu. Prljavo kazalište, Atomsko sklonište, Valentino, Riblja čorba i Vlatko Stefanovski dolaze ne samo da podsete, već da potvrde da rok kultura u regionu nije relikvija, već živi organizam.



Rok kao izraz društvene svesti

Početkom 1980-ih, jugoslovenska rock scena bila je više od muzičkog fenomena – bila je kulturni pokret. U eri kada su mladima vrata sveta bila odškrinuta tek kroz umetnost, rock’n’roll je postao instrument izražavanja – bunta, emocije, otpora i identiteta.

Prljavo kazalište, koji iz punk korena prelazi u emotivne, angažovane balade, sa koncertom na Trgu Republike u Zagrebu (danas Trg bana Jelačića) 1989. piše istoriju – ne samo muzičku, već i političku. „Mojoj majci“ postaje više od pesme; postaje simbol jedne nacije u previranju.

Sa druge strane, Atomsko sklonište, iz Pule, donosi težak, distopijski zvuk i tekstove koji proročki nagoveštavaju raspad i unutrašnje lomove društva. Njihov „Pakleni vozači“ i dalje zvuči kao upozorenje, dok „Treba imat dušu“ ostaje večni apel ljudskosti.



Od pop sentimentalnosti do poezije bunta

Bend Valentino, začet kao nežniji glas Sarajeva, donosi pop senzibilitet u Ex Yu scenu, ali ne odustaje od poetike stvarnog života. Njihove pesme bile su saundtrek mladalačkih ljubavi i nostalgije za nevinijim vremenima.

A onda – Riblja čorba. Fenomen. Protivrečan, sirov, duhovit, ali uvek sa jasnim stavom. Bora Đorđević, kao pesnik ulice i politički komentator, s pozornice je često govorio ono što se drugi nisu usuđivali. I dok su ih neki osuđivali, mase su ih pratile – jer su u njima čitale istinu, ogoljenu i često bolnu. Iako je Bora otišao, bend danas nastavlja dalje sa dostojnim naslednikom, ne pokušavajući da kopira, već da nastavi priču – s poštovanjem, integritetom i svežom energijom.



Gitarom protiv zaborava

I na kraju, Vlatko Stefanovski – tišina, pa virtuoznost. Njegov stil, između makedonskog etna, džeza i progresivnog roka, jeste podsetnik da muzika ne poznaje granice. Njegova gitara ne peva samo o prošlosti – ona je most ka budućnosti, ukorenjena u tradiciji, ali otvorena za svet.



Beer Fest kao nova pozornica istorije

Ove godine, Beer Fest ne nudi samo provod – nudi muzičku hronologiju jedne epohe. Nudi priču o vremenu kada su pesme imale težinu, a koncerti bili manifestacije duhovne slobode.

U eri algoritama i hiperprodukcije, okupljanje ovih imena na jednom mestu ima gotovo arhetipski značaj. Ne zato što gledamo unazad s nostalgijom, već zato što ih slušamo danas – i u njima i dalje pronalazimo sebe.



Ulaznice

Ulaznice za Belgrade Beer Fest, u organizaciji Skymusic-a, mogu se kupiti putem aplikacije eFinity, na sajtu efinity.rs, na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda (DOB), u Sava centru, kao i na više od 1.000 MojKiosk prodajnih mesta širom Srbije.