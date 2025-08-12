Slušaj vest

Prvi solistički koncert Nikolije, koji će se održati 29. avgusta na Tašmajdanu. Uoči spektakla, popularna pevačica odlučila je da obraduje svoje fanove i organizuje specijalan meet up.

Susret sa obožavaocima zakazan je za četvrtak od 14 časova u Efinity prodajnom mestu u Sava Centru. Nikolija će tom prilikom potpisivati ulaznice, fotografisati se sa fanovima i provesti vreme u razgovoru sa njima.

Očekuje vas jedinstvena prilika da uživo upoznate jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvezda i ponesete nezaboravne uspomene! A to nije sve – sve kupce ulaznica očekuje posebno iznenađenje!