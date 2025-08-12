Slušaj vest

Novi vojni savez na Balkanu – Priština, Zagreb i Tirana udružuju snage! Potpisano je u martu, a sada izlazi u javnost: zajedničke vojne vežbe, obuka, kupovina američkog oružja i jačanje sopstvene industrije naoružanja.

Stručnjaci upozoravaju: ovo nije samo odbrambeni pakt, već provokacija i potencijalna bezbednosna pretnja usmerena ka Srbiji.

Da li region ulazi u novu trku u naoružanju i ko vuče konce iza ovog saveza?

Šta “smeraju” Priština, Zagreb i Tirana? Da li je vreme za uzbunu?


Gosti Usijanja:

prof. dr Miroslav Bjegović, specijalista za terorizam i organizovani kriminal

prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost

Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig