NOVI VOJNI PAKT: ŠTA “SMERAJU” PRIŠTINA, ZAGREB I TIRANA? DA LI JE VREME ZA UZBUNU?
Novi vojni savez na Balkanu – Priština, Zagreb i Tirana udružuju snage! Potpisano je u martu, a sada izlazi u javnost: zajedničke vojne vežbe, obuka, kupovina američkog oružja i jačanje sopstvene industrije naoružanja.
Stručnjaci upozoravaju: ovo nije samo odbrambeni pakt, već provokacija i potencijalna bezbednosna pretnja usmerena ka Srbiji.
Da li region ulazi u novu trku u naoružanju i ko vuče konce iza ovog saveza?
Šta “smeraju” Priština, Zagreb i Tirana? Da li je vreme za uzbunu?
Gosti Usijanja:
prof. dr Miroslav Bjegović, specijalista za terorizam i organizovani kriminal
prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost
Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig