Ljubitelji nebeskih pojava imaće priliku da uživaju u najpoznatijoj kiši meteora na planeti Perseidi. Ovi nesvakidašnji meteori padaju iz pravca sazvežđa Persei, ali zapravo dolaze iz repa jedne komete. U večerašnjoj noći, noći maksimuma, očekuje se i do 100 zvezda padalica na sat.

Kurir televizija je pitala građane oko ove teme, a ovo su neki od odgovora:

- Mislim da je vezana za neki meteor koji prolazi blizu Zemlje i da će praktično videti to na nebu, mislim tu kišu.

- Par kometa padaju i oko Zemlje i to se dešava u našoj galaksiji.

- Neke zvezde, komete, ne znam, ne znam stvarno.

VEČERAS NAS OČEKUJE METEORSKA KIŠA PERSEIDA! Izvor: Kurir televizija

Kiša, zvezde padalice ili rojevi predstavljaju zanimljiv nebeski fenomen. One nastaju kada planeta Zemlja na svom putovanju oko Sunca naleti na ostatke kometa koji obrazuju njen rep.

Jovan Aleksić iz Astronomske opservatorije Beograd rekao je sledeće:

- To su oblaci od sitnih kamenčića, zrna, peska, sitnih kamenčića. Kada takvi delovi, takve čestice kamenčića, ulete u zemljinu atmosferu, oni se zbog trenja sa vazduhom usijaju i mi to vidimo kao svetlost. Astronomi ovu pojavu nazivaju meteorom, a u naordu poznate i kao zvezde padalice.

