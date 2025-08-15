Zabava
NOVI NASILNI PROTESTI: Da li su pale maske? Kako će se huligani zaustaviti?
Slušaj vest
Još jedna dramatična noć je iza nas. U nasilju na protestima povređeno je 75 policajaca. Privedene su 144 osobe, podnete su 34 krivične i 24 prekršajne prijave, a uhapšen je i jedan hrvatski državljanin. Huligani su koristili suzavce, palice, motke i kamenice. Rušili su prostorije SNS-a, pričinjena je ogromna šteta, a aktivisti vladajuče stranke su danas čistili i sređivali nered koji su protestanti napravili.
Da li su maske pale? Kako će se huligani zaustaviti? Šta sledi dalje?
Gosti Usijanja
Miroslav Čučković, član Predsedništva SNS i gradski menadžer Grada Beograda
Aleksandar Jerković, predsednik Pokreta „Nema nazad, iza je Srbija“
Srbislav Filipović, politički analitičar
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig