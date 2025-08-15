Slušaj vest

Još jedna dramatična noć je iza nas. U nasilju na protestima povređeno je 75 policajaca. Privedene su 144 osobe, podnete su 34 krivične i 24 prekršajne prijave, a uhapšen je i jedan hrvatski državljanin. Huligani su koristili suzavce, palice, motke i kamenice. Rušili su prostorije SNS-a, pričinjena je ogromna šteta, a aktivisti vladajuče stranke su danas čistili i sređivali nered koji su protestanti napravili.

Da li su maske pale? Kako će se huligani zaustaviti? Šta sledi dalje?

Gosti Usijanja


Miroslav Čučković, član Predsedništva SNS i gradski menadžer Grada Beograda

Aleksandar Jerković, predsednik Pokreta „Nema nazad, iza je Srbija“

Srbislav Filipović, politički analitičar

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig