Slušaj vest

Danas uz Kurir – poklanjamo vam roman „Zaboravljeni akordi “. Priča koja vas vodi kroz vrevu preglasne muzike, tesne prostore u kojima se gužva pretvara u nemir, i misli koje traže tišinu da bi preživele.

Foto: Promo

Ona ne podnosi gužvu, nepredvidive dodire i haos koji guši. Ipak, pristala je da je nagovore, izađe iz sigurnosti svog apartmana i zakorači u noć koja će promeniti tok njenih osećanja. Iza ritma i akorda, krije se susret koji ne ostavlja ravnodušnim.

Uronite u atmosferu gde svaka nota budi sećanja, a svaka odluka vodi na nepoznat put. Ne propustite ovu jedinstvenu priču – samo uz Kurir!