Slušaj vest

Ovog leta nismo čekali da zabava dođe – mi smo je pokrenuli! Jelen Karavan je spakovao sunce, muziku, pivo i osmehe, i krenuo na put kroz Srbiju. Od Niša do Apatina, devet gradova postali su domaćini jedinstvenog karavanskog iskustva koje je slavilo ono što nas usrećuje – dobar ukus, dobru muziku i još bolje društvo.

Foto: Promo

Zamislite ovo: stiže Jelen kamion, prepoznatljiv i moćan, kao pokretna oaza osveženja. Majstori toče savršeno rashlađeno Jelen pivo, uz savete kako da svaki gutljaj bude baš onakav kakav treba – jedinstvene recepture, bogate pene i zlatne boje. Ali to je tek početak.

Karavan je bio više od piva – to je bio festival u pokretu! Posetioci su se takmičili, smejali, igrali džinovski pong, šutirali na mini fudbalskom terenu, i uranjali u virtuelni svet Apatinske pivare kroz VR iskustvo koje je otkrivalo magiju proizvodnje omiljenog lagera – od zrna do zdravice.

Svaki grad je dobio svoju čašu, ukrašenu lokalizmima koji bude ponos i osmeh. Jer biti Leskovčanin, Čačanin, Nišlija... to je više od geografije – to je stanje srca. A piti Jelen? To je stvar ukusa.

Foto: Promo

A za kraj, takmičenje za najglasnije "Živeli!"? Čačak je odneo titulu, a atmosfera je bila takva da se zdravica orila još dugo nakon što je Karavan otišao dalje.

“U Srbiji se uvek nađe povod za zdravicu – a ovog leta, Jelen je častio,” rekla je Smiljana Jovanović, brand manager Jelen piva. “Letnja tura Karavana bila je slavlje ukusa, tradicije i zajedništva – dokaz da Jelen nije samo pivo, već deo našeg identiteta.”

Jelen Karavan je tokom velikih požara koji su se desili u regionu Šumadije u Kragujevcu i Čačku u vreme trajanja karavana pokazao i humanitarni karaket jer je u ovim gradovima za svaku odigranu igricu Jelen donirao novac za porodice ugrožene u požarima.

Foto: Promo

Zavirite u atmosferu, pogledajte fotografije i videe sa Karavana na: karavan.jelenpivo.com