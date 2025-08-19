Slušaj vest

Kompanija dm drogerie markt pokreće prvu internacionalnu kampanju brendiranja poslodavca „Posao nadahnut životom“, osmišljenu da istakne autentičnost, raznolikost i zajedništvo kao ključne vrednosti koje oblikuju radno okruženje u svim zemljama u kojima dm posluje.

Tu sam čovek nije misao koja važi samo u susretima s kupcima, već i u odnosima među zaposlenima. Svojom novom kampanjom, dm drogerie markt pokazuje kako se zajednički slogan „Posao nadahnut životom“ živi u svakodnevici međunarodne kompanije. Osnovu kampanje čini istraživanje o brendu poslodavca, sprovedeno u zemljama u kojima dm posluje, među zaposlenima i u eksternoj javnosti.

„Zaposleni su srce naše kompanije. Njihova posvećenost, autentičnost i međusobna podrška čine dm posebnim. Svojim radom i angažmanom oni doprinose kako razvoju kompanije tako i dobrobiti šire zajednice. Kampanju „Posao nadahnut životom“ pokrenuli smo da bismo pokazali koliko cenimo raznolikost, ali i snagu zajedništva koja nas povezuje. Želimo da svakom zaposlenom pružimo prostor da raste, da se razvija u skladu sa sopstvenim potencijalima i oseća ispunjeno – i profesionalno i lično. To nije samo obećanje, već je i način na koji svakodnevno živimo svoje vrednosti“, izjavila je Maja Petrović Kolaković, rukovodilac Ljudskih resursa dm Srbija i Severna Makedonija.

Upravo zato dm nudi fleksibilne modele rada u prodaji, mogućnost rada od kuće za centralne pozicije, redovne sistematske preglede u renomiranim privatnim zdravstvenim ustanovama, kontinuirane prilike za profesionalni razvoj i podsticajno okruženje koje poštuje lične izbore i različite životne ritmove. Kompanija je od 2025. godine uvela dodatne dane odmora, tako da zaposleni imaju najmanje 22, a najviše čak 30 dana godišnjeg odmora, u skladu s godinama starosti.

Poruke poput Tu sam čovek, tu radim i Moj život, moj posao, potpuno ja nisu samo slogani; one oslikavaju svakodnevnu posvećenost kompanije stvaranju prostora u kom je moguće uskladiti poslovni i privatni život, razvijati se sopstvenim tempom i ostati veran sebi.

U okviru ove kampanje, u austrijskim gradovima Linc i Ens organizovan je međunarodni fotošuting u kom je učestvovalo 14 zaposlenih iz više zemalja u kojima dm posluje. Oni su postali autentični ambasadori kampanje, ne samo kao predstavnici različitih tržišta, već i kao ljudi koji svojim životnim pričama, profesijama i energijom najbolje oslikavaju ono što dm jeste: zajednica u kojoj su uvažavanje različitosti, međusobna podrška i autentičnost temelj delovanja.

Foto: Promo

„Internacionalna kampanja ‚Posao nadahnut životom‘ ujedinjuje lokalno prilagođene sadržaje i jedinstveno brendiranje poslodavca koje, uvažavajući specifičnosti svake zemlje, dosledno odražava prepoznatljivi duh kompanije. Time činimo još jedan korak ka snažnijoj međunarodnoj saradnji: pred kameru smo pozvali zaposlene iz različitih zemalja da pokažu svoja jedinstvena lica i istovremeno istaknu vrednosti koje nas povezuju i čine snažnom zajednicom“, zaključila je Maja Petrović Kolaković.

Uz moderan vizuelni identitet i poruke koje ne ostaju samo na rečima, „Posao nadahnut životom“ potvrđuje ono što se u dm-u svakodnevno živi – dm nije samo radno mesto, već je i zajednica u kojoj svako ima priliku da raste, doprinosi i živi svoje #potpunoja.