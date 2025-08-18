Slušaj vest

Sastanak predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa bio je najavljivan kao istorijski. Susret oči u oči se dogodio, ali ne i kraj rata u Ukrajini. Dobro je što su se sreli, rukovali i razgovarali, ali izgleda da je ukrajinsko pitanje i dalje na statusu kvo.

Prema nezvaničnim informacijama, razgovaralo se o mogućnosti da Sjedinjene Američke Države i evropski saveznici ponude Ukrajini bezbednosne garancije prema članu 5 NATO pakta, ali bez formalnog članstva u Alijansi.

Putin se iz Amerike vratio rečenicom: "Sledeći put se vidimo u Moskvi". Ipak, sve to ga nije sprečilo da pokrene novi talas vazdušnih napada na Ukrajinu.

Danas je u toku nova runda dijaloga - sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, koji je stigao u Vašington na sastanak sa Trampom. Podršku ima od evropskih zvaničnika iz Koalicije voljnih. Tramp, međutim, poručuje da je Zelenski taj koji može da prekine rat ako pristane na dogovor sa Putinom.

Ko postavlja uslove? Ko donosi odluke? I da li će doći do popravnog sastanka Putin Tramp?