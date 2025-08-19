Slušaj vest

Ako ste se ikada zapitali gde su se okupili najpoželjniji frajeri Balkana, odgovor je - ekskluzivno na platformi Voyo, u vili koja bi mogla da posluži kao set za najvreliji šou program godine. Ovi muškarci ne samo da plene pogledom i linijama zbog kojih bi i holivudski glumci pozeleneli, već iza njih stoje i priče o disciplini, borbi i neizvesnosti koja ne prestaje ni u jednom trenutku.

U vilu Fight of Nations™: Put do pobede ne trpe izgovore, a atmosfera je kombinacija vojne baze i kuhinje na visokim temperaturama. Kad kažemo "bure baruta", ne preterujemo. Svaki dan počinje sa novim izazovom, a opuštanje ovde znači biti spreman da staneš u ring ili da izdržiš još jedan naporni trening.

Izazov br. 1 - vaga koja ne prašta

U drugoj epizodi usledio je test koji je sve iznenadio - merenje na vagi. I to ne na bilo kojoj vagi, već na onoj od koje ni jedan gram ne može da se sakrije! Taj momenat pokazao je koliko je fizička disciplina važna, jer kilaža ovde nije samo broj. To je prava karta za dalje u ovom surovom takmičenju. Dok su neki pomno pratili svaki gram, drugi su se tek suočili s realnošću koliko je rigorozna disciplina neophodna za dalji opstanak.

Prvi borci probili led u ringu

Već smo saznali ko je prvi stao na ring i pokazao zube u ovom spektaklu! Slo Rocky, glavni trener zelenog tima, izabrao je za svog aduta Benjamina Ajda, momka za koga je rekao da je "čovek koji može da pati" i da je upravo ta upornost njegova najveća snaga.

Sa druge strane, Joker i njegov tim nisu zaostajali. Njihova karta za početak bio je Nikola Đurović, rešen da dokaže kako je spreman na sve, osim na poziranje.

I dok se spremala borba koja je zapalila ring, Miran Fabjan, poznatiji kao Slo Rocky, nije mogao da sakrije frustraciju zbog "poznavanja ekipe". Njegove reči bile su kao grom iz vedra neba:

"Ne znam šta radimo. Danas ću samo sedeti nekome u uglu. I šta da mu radim? Šta da mu kažem? Ilke poznaje dva borca u potpunosti. Ja neću da rizikujem glavu momka koga ne poznajem. Ovo nije zezanje. Ovo je borba!".

Naravno, to je izazvalo lavinu reakcija. Jedni su rekli da je Slo Rocky iskreno zabrinut, dok su drugi bili sigurni da je to bio majstorski potez za podizanje tenzije. Bilo kako bilo, komentari kolega samo su dodali ulje na vatru, a Slo Rocky se prisećao svojih početaka, podsećajući sve da je u ovoj igri borba na prvom mestu, a šou tek onda.

Vila puna mišića, napetosti i nepredvidivih obrta nije posustajala ni na sekund, a sve to pratili smo isključivo na platformi Voyo.

Dok su ovi frajeri gurali svoje granice do maksimuma, sa sigurnošću možemo da kažemo da smo gledali najpoželjnije muškarce Balkana koji su se borili i tek će se boriti za mnogo više od titule - za prestižni ugovor s FNC-om u vrednosti od 10.000 evra!