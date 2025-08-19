Luksuzni Hyatt Regency Kotor Bay Resort, smešten na samoj obali Bokokotorskog zaliva, ove godine ugostio je niz nezaboravnih muzičkih večeri u okviru manifestacije Hyatt Summer Stage. Nakon niza sjajnih koncerata tokom leta, program će biti zatvoren na poseban način i to u subotu 6.septembra nastupom jednog od najvećih i najvoljenijih muzičkih umetnika regiona, Tonyja Cetinskog

Ovaj koncert ima višestruki značaj, ne samo da je reč o prvom nastupu Tonyja Cetinskog u Hyatt Regency Kotor Bay Resortu, već će ujedno obeležiti i jubilarni 10. koncert u okviru Hyatt Summer Stage-a. Publiku očekuje muzičko putovanje kroz njegove bezvremenske hitove poput „23. prosinac“, „Opet si pobijedila“, „Blago onom tko te ima“, „Ja sam zaljubljen“, „Kao u snu“, „Tebe ne bih mijenjao“ i mnoge druge koje publika zna i peva iz srca.

U prelepom ambijentu zaliva, uz miris mora, gosti će imati priliku da uživaju u intimnoj atmosferi koncerta pod zvezdanim nebom, koji će na najlepši način staviti tačku na još jednu uspešnu letnju sezonu.

Hyatt Summer Stage je ove godine okupio najznačajnija imena regionalne muzičke scene i postao sinonim za vrhunski provod, luksuz i nezaboravne trenutke. Zatvaranje programa uz Tonyja Cetinskog biće vrhunac i kruna sezone, namenjena svima koji žele da leto 2025. pamte po nezaboravnoj muzici i emocijama.

