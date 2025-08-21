Slušaj vest

Od 1. septembra vaša jutarnja rutina postaje još bogatija, lepša i zabavnija. Uz omiljeni doručak, mirisnu kafu ili topli čaj, vaš gost za stolom biće nezaboravni program KLASIKA. Vaše omiljene serije i filmovi od početka septembra sele se u novi jutarnji termin, donoseći vam hit sadržaj već od 6 sati ujutru.

Mesec otvaramo nezaboravnim profesorom Kostom Vujićem, kao i zgodama i nezgodama omiljenog humorističkog dvojca Švabe i Eksera. Doza drame, malo humora – savršen recept za lagano i veselo buđenje. Nakon serija koje su obeležile generacije, očekuje vas izbor filmskih hitova iz regiona i inostranstva, i to bez prekida, sve do podneva – svakog dana.

Neka vaša jutra postanu vedrija, opuštenija i ispunjena pričama koje povezuju ljude i vreme. Za osmeh pre posla ili škole, za klasike pre ručka i nezaboravne trenutke uz porodični sto – samo prebacite na KLASIK. Tu vas čekaju nezaboravne komedije, ratne priče koje diraju srce i premijere drama koje ćete dugo pamtiti. Od septembra, svaki jutarnji sat na vašem omiljenom filmskom kanalu donosi novu priliku za uživanje – jer jutra uz KLASIK jednostavno su lepša.