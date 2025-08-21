Slušaj vest

Važan deo programa Kurir televizije od prvog dana čini i bogat filmski i serijski sadržaj. Kurir televizija nastavlja da neguje raznovrsnost u ponudi, te gledaoce i dalje očekuju omiljeni naslovi.

U subotu, 23. avgusta od 16.00 ne propustite film “Ćao, inspektore 4: Dama koja ubija”.

Boki i Pajko se ponovo sreću sa lopovima. Ovoga puta se radi o švercerima oružja. Njihov komandir da su lopovi ženska banda koja šverca oružje, a da pri tom imaju sidu. To uveliko otežava njihov zadatak. Film sadrži bezbroj komičnih situacija.

Dama koja ubija je jugoslovenska filmska komedija snimljena u režiji Zorana Čalića i premijerno prikazana 1992. godine. Predstavlja četvrti nastavak filmskog serijala “Ćao, inspektore”.