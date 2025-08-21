NE PROPUSTITE FILM “ĆAO, INSPEKTORE 4: DAMA KOJA UBIJA” U SUBOTU, 23. AVGUSTA OD 16.00, NA KURIR TELEVIZIJI! - svake subote emitujemo ciklus filmova
Važan deo programa Kurir televizije od prvog dana čini i bogat filmski i serijski sadržaj. Kurir televizija nastavlja da neguje raznovrsnost u ponudi, te gledaoce i dalje očekuju omiljeni naslovi.
U subotu, 23. avgusta od 16.00 ne propustite film “Ćao, inspektore 4: Dama koja ubija”.
Boki i Pajko se ponovo sreću sa lopovima. Ovoga puta se radi o švercerima oružja. Njihov komandir da su lopovi ženska banda koja šverca oružje, a da pri tom imaju sidu. To uveliko otežava njihov zadatak. Film sadrži bezbroj komičnih situacija.
Dama koja ubija je jugoslovenska filmska komedija snimljena u režiji Zorana Čalića i premijerno prikazana 1992. godine. Predstavlja četvrti nastavak filmskog serijala “Ćao, inspektore”.
Ne propustite u subotu od 16.00 na Kurir televiziji!